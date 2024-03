Baby Camarda via dal #Milan AC? L’agente ha ricevuto telefonate da questi #TopClub: il #Dietro le Quinte

12:45,13 Mar 2024, MILANELLO.

Camarda via dal Diavolo Rossonero? L’agente ha ricevuto telefonate da questi #club: il RETROSCENA sul baby attaccante rossonero

Emergono importanti aggiornamenti per quanto riguarda Francesco Camarda. Il 16enne del Diavolo Rossonero, che si sta mettendo in mostra con la maglia della Primavera, ha attirato su di sé gli occhi di molti #club sparsi per l’#Europa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il suo entourage avrebbe rivenuto telefonate da alcuni #club di #Premier League, dalla Juventus e da altri #club stranieri tra cui il Borussia Dortmund.

