Baby Camarda #Milan AC: trovato un accordo di massima, ma le big lo tentano. Cosa succede

09:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Camarda Diavolo Rossonero: trovato un accordo di massima, ma le big tentano il giovanissimo attaccante. Che cosa succede

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo #futuro di Camarda, che ieri ha compiuto 16 anni e quindi teoricamente potrebbe firmare il nuovo accordo col Diavolo Rossonero. I rossoneri speravano di chiudere subito ma probabilmente saranno costretti ad aspettare fino all’estate.

Un accordo di massima con i suoi agenti è stato già trovato ma deve essere definito con la nuova struttura societaria. Nel frattempo le big lo tentano: oltre al Borussia Dortmund ci sono anche le due squadre di Manchester.

