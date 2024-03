Baby Camarda #Milan AC, slitta la firma sul contratto: svelato il nuovo PIANO del #TopClub rossonero

09:45,13 Mar 2024, MILANELLO.

Camarda Diavolo Rossonero, slitta la firma sul rinnovo del contratto: svelato il nuovo PIANO del #club rossonero. Ultime

Ci sono importanti aggiornamenti per quanto riguarda il prossimo #futuro di Francesco Camarda, che nella giornata di domenica ha compiuto 16 anni e per questo da adesso ha la possibilità di mettere la firma sul nuovo contratto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri avrebbero pronto un piano per blindare il giocatore: la firma sul rinnovo non arriverebbe nell’immediato ma in estate, in modo che Camarda possa firmare un triennale fino al 30 giugno 2027 senza perdere un anno.

