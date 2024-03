Baby Camarda #Milan AC, Riso gela AD Furlani! C’è la #Premier all’orizzonte: cosa serve per chiudere l’affare

13:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Camarda Diavolo Rossonero, Beppe Riso, procuratore del ragazzo, ha gelato Furlani: tentazione #Premier. Cosa serve per trovare l’intesa

Come riferito da calcio#mercato.com, i primi dialoghi tra la dirigenza dei Diavoli Rossoneri e l’entourage di Francesco Camarda, con Beppe Riso in testa, hanno lasciato un retrogusto particolarmente amaro.

Il centravanti classe 2008, che ieri ha compiuto 16 anni, è tentato dalla #Premier League con Newcastle, Arsenal e Manchester City, oltre al Borussia Dortmund, pronte a proporre al ragazzo l’entrata in pianta stabile in prima squadra nel giro di un biennio. C’è da sottolineare come la priorità di Camarda sia comunque il Diavolo Rossonero ma ci sono degli ostacoli da superare: l’intenzione del Diavolo è quella di fargli firmare un triennale che parta dal primo luglio 2024 per fissare la scadenza al 2027.

