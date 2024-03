Baby Camarda #Milan AC, prossimo #futuro in bilico: le NOVITA’ sulla firma del contratto. I #particolari

14:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Camarda Diavolo Rossonero, prossimo #futuro in bilico: le NOVITA’ sulla firma del contratto. I #particolari e le ultime sul giovane attaccante rossonero

Il prossimo #futuro di Francesco Camarda con il Diavolo Rossonero è in bilico visto che la firma con il #club sul contratto da professionista non è ancora arrivata e, soprattutto, perché il baby talento è seguito da tutti i top #club.

Secondo quanto riportato da TMW, c’è la possibilità che il #club rossonero voglia che la sua permanenza venga sigillata a inizio luglio, in modo che il contratto duri fino al 2027, ma in realtà non c’è ancora nulla di definito. I rapporti fra le parti sono comunque ottimi e le contrattazioni vanno avanti.

