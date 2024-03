Baby Camarda #Milan AC, prossimo #futuro in bilico: dalla proposta del Diavolo alle tentazioni estere, #tutti i #particolari

16:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Camarda-Diavolo Rossonero, prossimo #futuro in bilico per l’attaccante rossonero classe 2008: dal piano del Diavolo alle tentazioni estere. I #particolari

Uno dei temi aperti del calcio#mercato Diavolo Rossonero delle prossime settimane sarà certamente quello legato al prossimo #futuro di Francesco Camarda. L’attaccante classe 2008 ha compiuto 16 anni lo scorso 10 marzo e può ora a tutti gli effetti firmare il suo primo contratto da professionista con durata triennale.

Il #club rossonero avrebbe tutta l’intenzione di proporre a Camarda un contratto fino al 2027, con la firma che acquisirebbe valore a partire dal prossimo primo luglio, ma la trattativa con Riso non si preannuncia affatto semplice. Sul calciatore infatti sono vivi gli interessi di Borussia Dortmund, Inter, Juve e soprattutto diverse squadre di #Premier League, con le due squadre di Manchester in testa.

Forte di questi interessamenti, il procuratore Riso ha chiesto garanzie economiche e tecniche precise alla dirigenza dei Diavoli Rossoneri. Ma quali sono i piani di sviluppo del Diavolo Rossonero intorno al ragazzo? L’idea sarebbe quella di preparargli un percorso biennale che lo conduca ad essere stabilmente in prima squadra per entrare a far parte delle rotazioni della rosa dei Diavoli Rossoneri negli anni a venire.

Camarda, fan del Diavolo Rossonero da sempre, spinge per restare a Diavolo Rossoneroello e firmare un contratto da 500mila euro bonus inclusi praticamente già pronto ma la sensazione forte è che servirà un duro lavoro diplomatico e di mediazione per trovare la quadra. Ad oggi l’attaccante è dunque lontano dalla permanenza ma Ibrahimovic e Furlani vogliono fare di tutto per cambiare il corso delle cose.

Perdere un calciatore come Camarda, non solo per l’elevato valore tecnico ma anche per ciò che rappresenta rispetto al progetto giovani che il Diavolo Rossonero sta portando avanti da anni (il classe 2008 ne rappresenterebbe probabilmente l’icona più fulgida) sarebbe un duro colpo per il Diavolo Rossonero nell’immaginario collettivo. L’incapacità di trattenere i calciatori di maggiore talento e dal sicuro avvenire. Un errore da non commettere. Il Diavolo vuole cambiare un destino che sembra già scritto.

