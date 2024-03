Baby Camarda #Milan AC promessi sposi: triennale pronto, ecco quanto guadagnerà. #tutti i dettagli

12:47,4 Mar 2024, MILANELLO.

Camarda Diavolo Rossonero promessi sposi: triennale pronto, ecco quanto guadagnerà. TUTTI i dettagli del nuovo accordo con i rossoneri

Francesco Camarda è pronto a legarsi al Diavolo Rossonero. Domenica il giovane attaccante compirà 16 anni e il #club rossonero ha pronto per lui il rinnovo del contratto per le prossime #campionato.

L’edizione odierna del QS ha svelato anche i dettagli del nuovo accordo ormai in dirittura d’arrivo: il classe 2008 dovrebbe firmare un nuovo contrato fino al 2027 da 400mila euro a #campionato più bonus.

