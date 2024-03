Baby Camarda #Milan AC, non c’è ancora l’accordo! Borussia Dortmund e non solo in agguato: cosa succede

12:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Camarda Diavolo Rossonero, non c’è ancora l’accordo! Borussia Dortmund e non solo in agguato: cosa succede e tutte le novità

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il prossimo #futuro di Francesco Camarda. Il Diavolo Rossonero vorrebbe blindarlo per i prossimi anni e da domenica, giorno del suo sedicesimo compleanno, avrebbe la possibilità di farlo.

Tuttavia stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport tra le parti non ci sarebbe ancora l’accordo definitivo con la firma che a questo punto potrebbe slittare all’estate. Occhio anche alle altre pretendenti: su tutte il Borussia Dortmund, #club che lo segue con costanza, ma non solo.

