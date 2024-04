Baby Camarda #Milan AC, la trattativa per il primo contratto procede bene! Esclusa la #Premier per questo MOTIVO

18:01,3 Apr 2024, MILANELLO.

Camarda Diavolo Rossonero, la trattativa per il primo contratto procede bene! Esclusa la #Premier per questo MOTIVO. Le ultime sul talento rossonero Arrivano novità per quanto riguarda il primo contratto da professionista per il talento del Diavolo Rossonero Primavera, Camarda. L’attaccante rossonero, come riportato da Daniele Longo, era voluto da molti #club inglesi ma non potrà andare […]

