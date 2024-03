Baby Camarda #Milan AC, la firma sul primo contratto può slittare: ma questa decisione potrebbe giovare il #Milan AC! Il MOTIVO

00:49,7 Mar 2024, MILANELLO.

Camarda Diavolo Rossonero, la firma sul primo contratto può slittare: ma questa decisione potrebbe giovare il Diavolo Rossonero! Il MOTIVO legato all’età del gioiellino

Potrebbe slittare, di qualche mese, il primo contratto da professionista di Camarda col Diavolo Rossonero. Come riportato da calcio#mercato.com, il #club non è preoccupato nonostante ci siano molte squadre che stiano osservando il talentino prodotto dal vivaio rossonero.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Al Diavolo Rossonero infatti conviene aspettare la prossima estate per far firmare il primo contratto a Camarda: se l’attaccante firmerà a luglio, il triennale potrà estendersi fino alla conclusione della #campionato 2026/2027. Adesso l’obiettivo per il giovane classe 2008 è solo uno: continuare a segnare e impressionare.

Pubblicità

The post Camarda Diavolo Rossonero, la firma sul primo contratto può slittare: ma questa decisione potrebbe giovare il Diavolo Rossonero! Il MOTIVO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.