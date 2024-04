Baby Camarda #Milan AC: definito il programma per il #prolungamento del contratto, l’idea del #TopClub rossonero

15:01,2 Apr 2024, MILANELLO.

Il prossimo #futuro di Francesco Camarda, baby bomber classe 2008 del Diavolo Rossonero continua a tenere banco. Definito il programma per il rinnovo Il calcio#mercato Diavolo Rossonero ha tracciato già un’agenda con Camarda e i suoi agenti per il rinnovo. Come riportato da la Gazzetta dello Sport prevede prima l’obiettivo di rimanere concentrato sul campo con l’obiettivo di far bene nelle final […]

