Baby Camarda #Milan AC, che succede? Dal #prolungamento del contratto alle voci di #Mercato: il punto sul prossimo #futuro

12:45,9 Mar 2024, MILANELLO.

Camarda Diavolo Rossonero, che succede? Dal rinnovo alle voci di #mercato: il punto sul prossimo #futuro del giovanissimo attaccante

Nelle ultime ore si sono rincorse parecchie voci sul prossimo #futuro di Camarda, che fa gola a molte big non solo del calcio italiano ma anche a livello europeo. Calcio#mercato.com ha fatto il punto sul suo prossimo #futuro.

Il Diavolo Rossonero vorrebbe posticipare la firma sul nuovo accordo all’estate per siglare un nuovo accordo per tre stagioni intere (vale a dire fino al 2027). Quanto ai #particolari del contratto, rimane ancora qualcosa da sistemare con l’entourage del giocatore ma il Diavolo Rossonero è fiducioso anche forte della volontà del ragazzo, che ha sempre messo i rossoneri avanti a tutto.

