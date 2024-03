Baby Camarda Fc Internazionale: cosa c’è di vero e un aspetto da non sottovalutare. Tutte le novità

11:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

Camarda Inter: cosa c’è di vero e un aspetto da non sottovalutare. Tutte le novità sul prossimo #futuro del giovane attaccante

Negli ultimi giorni sta rimbalzando la voce di un possibile trasferimento di Camarda dal Diavolo Rossonero all’Inter. I nerazzurri, così come altre società italiane e soprattutto in #Europa, stanno monitorando la crescita del baby attaccante rossonero.

Teoricamente il 16enne potrebbe firmare gratuitamente con altri #club ma, per via di alcune norme, potrebbe trasferirsi da subito solo all’estero. Tuttavia, precisa Calcio#mercato.com, la volontà del giocatore sinora è sempre stata quella di rimanere nella squadra del suo cuore.

