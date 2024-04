Baby Camarda è il tesoro del #Milan AC! L’attaccante rossonero tra i 10 italiani più cresciuti di valore

00:04,3 Apr 2024, MILANELLO.

Camarda è il tesoro del Diavolo Rossonero! L’attaccante rossonero tra i 10 italiani più cresciuti di valore. Il dato sul bomber della Primavera I rossoneri hanno un vero e proprio gioiello in casa: si tratta del bomber del Diavolo Rossonero Primavera Francesco Camarda inserito da Transfermarkt.it nella top10 dei calciatori italiani cresciuti maggiormente di valore in questa […]

