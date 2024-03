Ayroldi, la SCELTA di il Caposquadra Arbitrale Rocchi dopo Internazionale F.C. Genoa C.F.C. spiazza tutti

6 Mar 2024, 11:18, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Gianluca il Caposquadra Arbitrale Rocchi ha preso una decisione dopo i fatti di Internazionale Genoa C.F.C. e la cattiva gestione arbitrale di Giovanni Ayroldi

Gianluca il Caposquadra Arbitrale Rocchi, designatore e possibile futuro presidente dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri), ha difeso la sua squadra arbitrale, ma allo stesso tempo ha punito le intemperanze e gli errori commessi. Secondo Tuttosport, tre arbitri sono stati sospesi: Marco l’Arbitro Internazionale Di Bello per la gestione non controllata di Lazio-Milan, Matteo Marchetti per l’espulsione di Ricci in Torino-Fiorentina, e Giovanni Ayroldi per Internazionale-Genoa C.F.C..

Pubblicità

Anche il VAR di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, è stato criticato per il #contatto Frendrup-Super Barellino, il motore nerazzurro, e potrebbe essere sospeso. Questi arbitri non saranno in campo per alcune settimane, con la possibilità di essere retrocessi in Serie B o di subire una sospensione prolungata. La pressione aumenta e si prevede una selezione più severa, con la possibilità di promozioni dalle categorie inferiori.

L’articolo Ayroldi, la decisione di il Caposquadra Arbitrale Rocchi dopo Internazionale Genoa C.F.C. spiazza tutti proviene da Internazionale News 24.