Avversarie #Milan AC quarti #UEFA UEFA #Europa League: quali squadre possono affrontare i diavoli rossoneri

00:46,15 Mar 2024, MILANELLO.

Avversarie Diavolo Rossonero quarti UEFA #Europa League: ecco l’elenco delle squadre che i rossoneri potrebbero affrontare nel prossimo turno

Il Diavolo Rossonero ha strappato il pass per i quarti di finale di UEFA #Europa League eliminando lo Slavia Praga nel doppio confronto degli ottavi di finale.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Di seguito l’elenco delle possibile avversarie dei rossoneri nel prossimo turno della competizione:

Pubblicità

West Ham

Benfica

Marsiglia

A.S. Roma

Liverpool

Bayer Leverkusen

Atalanta

The post Avversarie Diavolo Rossonero quarti UEFA #Europa League: quali squadre possono affrontare i rossoneri appeared first on Diavolo Rossonero News 24.