Avversarie AC Milan ottavi Europa League: chi possono affrontare i rossoneri

Avversarie Milan ottavi Europa League: chi possono affrontare i rossoneri dopo il passaggio del turno con il Rennes. Ecco tutte le possibili combinazioni

Il Milan vince, tra andata e ritorno, con il Rennes e quindi si qualifica agli ottavi di finale di Europa League.

La formazione rossonera non sarà testa di serie e, dunque, le possibili avversarie dei rossoneri sarebbero queste: Brighton (Inghilterra), Liverpool (Inghilterra), West Ham (Inghilterra), Leverkusen (Germania), Rangers (Scozia), Slavia Praga (Rep Ceca), Villareal (Spagna). Andata a San Siro il 7 marzo, ritorno in trasferta il 14 marzo.

