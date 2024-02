Avversaria AC Milan femminile semifinali Coppa Italia: ecco chi affronteranno le rossonere

Avversaria Milan femminile semifinali Coppa Italia: ecco chi affronteranno le rossonere. I dettagli dopo i risultati delle altri due quarti

Dopo Fiorentina e Milan femminile avanzano alle semifinali di Coppa Italia Femminile anche Juventus e Roma.

Pubblicità

Saranno proprio le giallorosse che hanno vinto 3-0 contro il Napoli, rimontanto il 2 a 0 dell’andata, le prossime avversarie della formazione rossonera. L’altra sfida sarà invece tra Juventus e Fiorentina. Le semifinali sono in programma per marzo: con l’andata prevista sabato 2 e il ritorno sabato 9.

Pubblicità

The post Avversaria Milan femminile semifinali Coppa Italia: ecco chi affronteranno le rossonere appeared first on Milan News 24.