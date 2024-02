Autogol Huijsen: deviazione sfortunata in Roma-Torino – NEWS

23:02, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Autogol Huijsen: deviazione sfortunata in Roma-Torino per il difensore di proprietà della Juve – VIDEO

Dopo la rete al Frosinone, anche un autogol per Huijsen nel finale di Roma-Torino. Sfortunata deviazione in area per la rete del 3-2 della squadra granata, comunque ininfluente per il talento della Juve.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Autogol del tutto fortuito quello di Huijsen.

Il movimento per chiudere sul cross basso era giusto.

Sarebbe capitato a chiunque. Non era un fenomeno ieri e non un brocco oggi.

È un ragazzo del 2005 che sta crescendo https://t.co/R0Mj2szjn7 pic.twitter.com/yy939MGkhG — ᑭᗩᘔᘔOᑭᗴᖇYIᒪᗪIᘔ (@pazzamentejuve) February 26, 2024

The post Autogol Huijsen: deviazione sfortunata in Roma-Torino – VIDEO appeared first on Juventus News 24.