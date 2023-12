Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato a margine dell’evento della IX° edizione del Premio Sportivo Fortunato De Agazio

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato a margine dell’evento della IX° edizione del Premio Sportivo Fortunato De Agazio. Le sue dichiarazioni:

FUTURO – «Mai pensato di lasciare l’Inter? Ci sono stati momenti in cui ho pensato di prendere in considerazione altre cose, poi il troppo amore per questo club e il fatto che nessuno ha mai deciso di mandarmi via… Una nuova esperienza, soprattutto all’estero, mi stuzzicava. Vedermi in un altro club in Italia faccio un po’ fatica, poi tutto è possibile. Sto bene all’Inter e spero di continuare tanti anni ancora».

GIOVANI – «Non credo a questo discorso. È comodo dirlo per giustificare a volte degli insuccessi o situazioni di difficoltà. I giovani ci sono ovunque, bisogna avere pazienza: non possiamo pretendere subito risultati alle prime presenze e che siano già pronti. Bisogna accettare gli errori».

CUADRADO – «La patologia al tendine non lo ha messo in condizione di esprimersi, a livello conservativo abbiamo provato a fare di tutto. Da lunedì dovrò cominciare a pensare a qualcosa, non ci ho ancora pensato. Domani raggiungerò il mister e Marotta a Roma, poi dopo la partita con la Lazio metteremo la testa anche su questo problema che non ci aspettavamo. Se non ci fosse stato questo problema di Cuadrado non avremmo fatto mercato a gennaio».

L’articolo Ausilio: «In alcuni momento ho pensato di prendere in considerazione altro, ma amo troppo questo club» proviene da Inter News 24.