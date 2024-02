Atletico Madrid, il sindaco di Madrid sfida l’Fc Internazionale: «Vinciamo la Champions» #Intervista

Pubblicità

Il sindaco di Madrid Luis Martinez-Almeida ha lanciato la sfida all’Inter, pronta a sfidare l’Atletico Madrid in Champions League

José Luis Martínez-Almeida, noto tifoso dei Colchoneros si è espresso ai microfoni di El Desmarque, Martinez-Almeida sulla stagione dell’Atletico Madrid, prossimo avversario dell’Inter:

Pubblicità

LA SFIDA – «C’è anche la Champions League, siamo vivi in ​​queste due competizioni perché la Liga è molto più complicata, anche il Real Madrid ha fatto una grande partita l’altro giorno. Quindi dobbiamo vincere in Coppa a Bilbao e in Champions League. Non è poi così male».

Pubblicità

L’articolo Atletico Madrid, il sindaco di Madrid sfida l’Inter: «Vinciamo la Champions» proviene da Inter News 24.