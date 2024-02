Atletico Madrid, i fan disperati verso l’Fc Internazionale: a Morata scrivono questo

Pubblicità

Alvaro Morata salterà causa infortunio il match di Champions League Atletico Madrid-Inter, i tifosi spagnoli al bomber scrivono questo

Ormai non sembrano esserci più dubbi. Alvaro Morata causa infortunio non sarà disponibile per il big match di Champions League Atletico Madrid-Inter. L’attaccante spagnolo ha infatti accusato uno stiramento del legamento con edema osseo nell’ultima apparizione in campo. Uno stop che lo terrà fuori circa re settimane, rendendolo (presumibilmente) disponibile proprio per il ritorno della doppia sfida contro i nerazzurri.

Il club, a tal proposito, ha comunicato ai propri tifosi la diagnosi dell’infortunio dell’ex Juve tramite un post social, scatendando i commenti di quest’ultimi. «Per quanto tempo?» scrive preoccupato un utente su Instagram. «Quindi quanto aspetteremo per il suo ritorno?» interagisce sulla stessa linea un altro. «Recupera in fretta, te lo meriti», «Menomale che non è grave, ti aspettiamo» commentato altri due. Messaggi, che palesano l’importanza della punta nell’economia del gioco dei prossimi avversari dell’Inter.

