Atletico Madrid Fc Internazionale, Tuttosport fa godere gli juventini: «Fino al confine»

11:01, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Atletico Madrid Inter, Tuttosport sul proprio sito fa godere i #fans juventini dopo l’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions

Tuttosport non risparmia sfottò all’Inter dopo l’eliminazione in Champions League contro l’Atletico Madrid, che ha estromesso i nerazzurri dalla corsa al trofeo già agli ottavi di finale.

Sul sito del quotidiano torinese, in prima pagina, è apparso un titolo che ha fatto infuriare i #fans nerazzurri: «Fino al confine», ma allo stesso tempo ha fatto godere i #fans juventini, che continuano a prendere in giro così i grandi rivali.

