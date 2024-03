Atletico Madrid Fc Internazionale, Burgos, la dichiarazione: «Ero certo di una cosa sulla sfida» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Burgos ha parlato della sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Internazionale FC: il commento

Burgos si è espresso così sul doppio confronto tra Atletico Madrid e Internazionale FC, le dichiarazioni a Movistar:

LE PAROLE – «Ero convinto che l’Atletico sarebbe passato, i colchoneros di Simeone sono Dr Jekill e Mr Hyde. Su questo campo è molto difficile batterli. Il passaggio del turno in Champions era fondamentale per questa squadra, che adesso affronterà il Barcellona in modo diverso»

