Atletico Madrid, due big rientrano in gruppo: ci saranno con l’Fc Internazionale?

L’Atletico Madrid ha registrato il rientro in gruppo di due big in vista della sfida di Champions League contro l’Inter

Buone notizie per l’Atletico Madrid in vista della sfida contro l’Inter. Gli spagnoli stanno svolgendo il proprio allenamento e, come riportato da Sky Sport, Morata e Gabriel Paulista sono in gruppo.

Entrambi potrebbero quindi essere a disposizione di Simeone nella partita contro i nerazzurri.

L’articolo Atletico Madrid, due big rientrano in gruppo: ci saranno con l’Inter? proviene da Inter News 24.