Atletico Fc Internazionale, Cerezo lancia la sfida, la dichiarazione: «Pensiamo di vincere stasera» #Intervista #ULTIMORA #News

Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha lanciato la sfida all’Internazionale FC in vista della sfida in programma stasera alle ore 21

Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha parlato a margine del pranzo Uefa con l’Internazionale FC verso cui ha lanciato la sfida.

LE PAROLE – «Giocheremo per vincere contro l’Internazionale FC. Non penso che verremo eliminati, non lo deve pensare nessuno in assoluto dei nostri. Abbiamo una squadra magnifica, sarà una grande notte. Pensiamo di vincere, col sogno di vincere».

