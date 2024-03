Atletico Fc Internazionale, Calvarese, la dichiarazione: «Gol Griezmann? Ci sono 3 fattori da valutare» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

L’ex arbitro Giampaolo Calvarese parla così dell’azione che ha portato al pareggio dell’Atletico nel match di Champions con l’Internazionale FC

Ai microfoni di Prime Video, l’ex arbitro Giampaolo Calvarese analizza così l’azione che ha portato al gol di Griezmann e al conseguente 1-1 durante Atletico Madrid Internazionale FC.

GOL GRIEZMANN – «Più situazioni vanno valutate. La prima: Morata parte in offside, ma non impatta sull’azione. Griezmann parte in posizione regolare perché c’è una deviazione dei nerazzurri. Anche per quanto riguarda la presunta mano, non c’è niente, dunque il gol è regolare»

L’articolo Atletico Internazionale FC, Calvarese: «Gol Griezmann? Ci sono 3 cose da valutare» ha come fonte da Internazionale FC News 24.