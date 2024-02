Atletico Cholismo Madrid, fans in rivolta: ecco con chi ce l’hanno – NEWS

25 Feb 2024, 00:46, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale guarda con attenzione i propri rivali di Champions League, dopo Almeria-Atletico Madrid i tifosi madrileni protestano, ecco con chi

L’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha vestito i panni di spettatrice direttamente interessata questa sera. Mentre i leoni nerazzurri atterrava a Lecce per affrontare i rivali giallorossi in Serie A infatti, in Spagna andava in scena Almeria-Atletico Madrid, match valido per la Liga e che ha visto i madrileni pareggiare solamente per 2-2 contro i padroni di casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Atlético de Madrid (@atleticodemadrid)

Un risultato decisamente negativo per Simeone e in suoi dal momento che la prima citata Almeria è l’ultima 11 titolari in classifica (con appena 9 punti raccolti in campionato). Un pareggio che è bastato a scatenare la rabbia social dei tifosi spagnoli. Nei commenti sul profilo Instagram del club infatti, a centinaia si sono lamentati per il passo falso dei calciatori, con (leggendo proprio i messaggi) lo stesso Simeone e Morata che sembrerebbero a primo acchito finiti sul banco degli imputati. Per quanto un commento non equivalga al sentimento condiviso da un intero popolo è innegabile che in casa Atletico Madrid il momento non è dei migliori.

