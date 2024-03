Atletico Cholismo Internazionale F.C., lui vuole esserci ad ogni costo! #Incredibile

4 Mar 2024, 09:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Uno dei giocatori dell’Internazionale punta con tenacia ad una maglia da #titolare per il ritorno degli ottavi di finale di Champions con l’Atletico

In vista del decisivo match del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico e Internazionale, un nerazzurro in particolare si candida per una maglia.

A renderlo noto è la Gazzetta, che rivela ne l’identità: è Denzel Denzel “DoubleD” Dumfries, che sgomita per trovare più spazio tra le fila nerazzurre, ma competere con Teo “D’Artagnan” Darmian è durissima per chiunque.

