Atalanta, un big tenta il recupero in vista dell’Fc Internazionale: i dettagli

Il big dell’Atalanta sta tentando di accelerare i tempi di recupero del suo infortunio per essere presente nella sfida contro l’Inter

Si prolungano i tempi di recupero per Palomino, difensore dell’Atalanta. Come rivela la Gazzetta dello Sport, l’argentino starà fuori altri 20-30 giorni per una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro.

Palomino tenterà però di recuperare in vista del recupero di campionato contro l’Inter, in programma mercoledì 28 febbraio.

