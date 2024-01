Atalanta-Udinese, vittoria per i bergamaschi che si portano al quarto posto in classifica, in piena zona Champions

L’Atalanta batte un colpo vincendo 2-0 contro l’Udinese, per merito dei gol messi a segno da Scamacca e Miranchuk, portandosi momentaneamente al quarto posto della classifica di Serie A.

Gasperini è infatti ora a quota 36 punti, due in più della Fiorentina (in campo domani con l’Inter) e tre in più della Lazio (che domani ospita il Napoli).

The post Atalanta-Udinese 2-0: Gasperini batte un colpo e sale in zona Champions appeared first on Juventus News 24.