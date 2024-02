Atalanta Sassuolo 3-0: Gasperini consolida il quarto posto

Atalanta-Sassuolo 3-0: la squadra di Gasperini consolida il quarto posto grazie alle reti di Pasalic, Koopmeiners e Bakker

Non sbaglia l’Atalanta di Gasperini nell’anticipo serale della 25esima giornata di Serie A. I bergamaschi hanno rifilato un secco 3-0 al Sassuolo di Dionisi, sempre più in bilico e a rischio esonero.

A decidere la sfida le reti di Pasalic, Koopmeiners e Bakker. Per gli ospiti pesa il rigore sbagliato da Pinamonti. Il Milan resta a +7 in attesa della gara di domani contro il Monza.

