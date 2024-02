Atalanta Lazio 3-1: De Ketelaere show, Sarri sprofonda in classifica. L’ex Milan segna una doppietta e con Pasalic affonda i biancocelesti

L’Atalanta batte la Lazio per 3-1 e si conferma come quarta forza del campionato dietro Inter, Juve e Milan.

A decidere la sfida sono stati Pasalic e la doppietta-show di De Ketelaere. Il gol della bandiera dei biancocelesti porta la firma di Immobile su rigore. Con questa sconfitta la Lazio di Sarri sprofonda in classifica al 9° posto con 34 punti.

