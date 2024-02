Atalanta BC, le NEWS verso l’Internazionale F.C.: diversi cambi per Coach Gasperini

28 Feb 2024, 19:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Novità in casa Atalanta verso la partita contro l’Internazionale di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : cosa cambia Mister Gasperini con i leoni nerazzurri di Inzaghi, il Demone Nerazzurro,

Arrivano novità da parte di Sky Sport a poche ore di Atalanta Internazionale. Visto il calendario compresso che attende la squadra, è pronto ad effettuare diversi cambi di 11 titolari.

In difesa, al posto dell’acciaccato Scalvini, ci sarà Hien con Djimsiti e Kolasinac a completare il reparto. A centrocampo riposerà per De Roon, con Pasalic che torna in mezzo al fianco di Ederson. Sugli esterni pronti Holm a destra e Bakker a sinistra. In attacco ecco Scamacca dal 1′ con Koopmeiners e Lookman

