Atalanta BC Bologna 1-2: Thiago Motta sbanca Bergamo, Gasperini a dieci punti dal #Milan AC

21:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

Atalanta-Bologna 1-2: grandissima vittoria degli uomini di Thiago Motta che sbancano Bergamo in rimonta. Gasperini affonda

Nella gara delle 18 e valida per la 27^ giornata di Serie A importantissima affermazione del Bologna che in rimonta batte 1-2 l’Atalanta in trasferta.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

All’iniziale gol di Lookman hanno risposto nella ripresa il rigore trasformato da Zirkzee e la rete nel finale di Ferguson. Felsinei quarti da soli, Gasperini a 10 punti dal Diavolo Rossonero. I rossoneri hanno più di un piede nella prossima Champions League.

Pubblicità

The post Atalanta Bologna 1-2: Thiago Motta sbanca Bergamo, Gasperini a dieci punti dal Diavolo Rossonero appeared first on Diavolo Rossonero News 24.