Atalanta AC Milan Primavera 1-0 DIRETTA: Raveyre miracoloso su Manzoni, Camarda vicino al gol di testa

Il Milan Primavera è ospite dell’Atalanta nella 18ª giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan Primavera affronta l’Atalanta per tornare alla vittoria dopo il pareggio contro il Torino.

Atalanta Milan Primavera 1-0: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Atalanta Milan Primavera.

3′ Subito Camarda pericoloso – Scotti scende giù a destra, crossa per Camarda ma il pallone è troppo corto. Allontana la difesa dell’Atalanta.

5′ Bakoune cerca Camarda – Altra azione che si sviluppa dalla destra. Bakoune al traversone profondo per Camarda, anche in questo caso pallone fuori misura: esce Pardel e blocca la sfera.

9′ Doppia occasione per l’Atalanta – L’Atalanta sfiora due volte il vantaggio. Armstrong al cross col sinistro, Vlahovic si coordina per il tiro al volo ma liscia il pallone. Raccoglie a destra Ghezzi il cui traversone viene respinto con i pugni da Raveyre.

13′ Punizione Bonomi – Scodella un pallone morbido Bonomi da calcio di punizione: traiettoria velenosa, di testa neutralizza la linea difensiva nerazzurra.

19′ Gol Bonanomi – Bonomi si addormenta e si fa anticipare a centrocampo. Riparte forte l’Atalanta, con Tavanti che di tacco dà il via alla manovra: 4 tocchi rapidi di prima, Colombo va da Bonanomi che prende la mira e col sinistro battezza l’incrocio dei pali.

20′ Ammonito Bonanomi – Primo giallo del match all’indirizzo dell’autore del gol. Entrata in ritardo su Bakoune, ammonito.

24′ Occasione Colombo – Atalanta ad un passo dal bis! Scambiano Manzoni e Vlahovic, si inserisce Colombo che in area tenta il colpo da biliardo con la punta ma manda di un soffio a lato.

27′ Atalanta pericolosa a sinistra – Colombo si affida al cambio gioco per Bonanomi, che addomestica di testa e poi danza sul pallone. Premia la sovrapposizione di Armstrong, il cui cross viene arpionato da Raveyre.

30′ Pasticcia Tornaghi, si salva l’Atalanta – Camarda lavora un buon pallone a sinistra, poi scarica per Bonomi. Cross apparentemente innocuo, ma Tornaghi svirgola clamorosamente: stava per diventare buona per Cuenca, ma esce in presa bassa Pardel.

33′ Eletu cerca Camarda – Sventagliata lunga di Eletu a pescare Camarda in area: anche in questo caso traiettoria troppo profonda, esce Pardel e la fa sua.

34′ Cercato ancora Camarda – Ora è Malaspina ad inventare per Camarda, ennesimo pallone ingiocabile per l’attaccante che prova ad arrivarci ma è impreciso il suggerimento.

37′ Sbaglia tutto Nsiala, riparte l’Atalanta – Errore goffo del centrale del Milan che regala palla nell’impostazione alla Dea. Azione manovrata, Vlahovic va da Ghezzi a destra: traversone in area respinto di testa da Pellegrino.

38′ Occasione Tavanti – Punizione di Manzoni, Tavanti sbuca in area e colpisce ma trova sulla sua strada i guantoni di Raveyre.

41′ Ammonito Vlahovic – Gamba alta del 9 dell’Atalanta su Malaspina: intervento pericoloso, giallo anche per lui.

42′ Tiro Camarda – Grandissima occasione in area per Camarda per pareggiare. Controllo di petto sul cross di Bakoune, tiro secco, respinge con un gran riflesso Pardel.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

48′ Inizio propositivo del Milan – Rossoneri entrati in campo con un altro spirito. Lungo possesso palla in cerca di spazi per colpire e cercare il gol del pareggio.

50′ Salva tutto Raveyre – Intervento prodigioso del portiere del Milan, che si oppone al tentativo in area di Manzoni.

53′ Colpo di testa Camarda – Azione in solitaria incredibile di Cuenca, che salta un paio di avversari e poi la mette in area con la rabona. Si alza in cielo Camarda e colpisce, ma non riesce a dare forza al suo colpo di testa. Blocca Pardel.

Migliore in campo Milan: Raveyre PAGELLE

Atalanta Milan Primavera 1-0: risultato e tabellino

Rete: 19′ Bonanomi

Atalanta Primavera (3-4-2-1): Pardel; Tornaghi, Comi, Tavanti; Ghezzi, Colombo, Manzoni, Armstrong; Vavassori, Bonanomi; Vlahovic. All. Bosi. A disp. L. Sala, Obrić, Riccio, Chiggiato, Fiogbe, Ragnoli Galli, Jonsson, Martinelli, Capac, Cassa, Ramaj

Milan Primavera (4-2-3-1): Raveyre; Bakoune, Pellegrino, Nsiala, Bartesaghi; Eletu, Malaspina; Scotti, Cuenca, Bonomi; Camarda. All. Abate. A disp. Torriani, Bartoccioni, Parmiggiani, Liberali, E. Sala, Perera, Simmelhack, Cappelletti, Tezzele

Arbitro: Nicolini di Brescia

Ammoniti: 20′ Bonanomi, 41′ Vlahovic

