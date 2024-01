Atalanta AC Milan Primavera 1-0 DIRETTA: Raveyre dice no a Tavanti

Il Milan Primavera è ospite dell’Atalanta nella 18ª giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan Primavera affronta l’Atalanta per tornare alla vittoria dopo il pareggio contro il Torino.

Atalanta Milan Primavera 1-0: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Atalanta Milan Primavera.

3′ Subito Camarda pericoloso – Scotti scende giù a destra, crossa per Camarda ma il pallone è troppo corto. Allontana la difesa dell’Atalanta.

5′ Bakoune cerca Camarda – Altra azione che si sviluppa dalla destra. Bakoune al traversone profondo per Camarda, anche in questo caso pallone fuori misura: esce Pardel e blocca la sfera.

9′ Doppia occasione per l’Atalanta – L’Atalanta sfiora due volte il vantaggio. Armstrong al cross col sinistro, Vlahovic si coordina per il tiro al volo ma liscia il pallone. Raccoglie a destra Ghezzi il cui traversone viene respinto con i pugni da Raveyre.

13′ Punizione Bonomi – Scodella un pallone morbido Bonomi da calcio di punizione: traiettoria velenosa, di testa neutralizza la linea difensiva nerazzurra.

19′ Gol Bonanomi – Bonomi si addormenta e si fa anticipare a centrocampo. Riparte forte l’Atalanta, con Tavanti che di tacco dà il via alla manovra: 4 tocchi rapidi di prima, Colombo va da Bonanomi che prende la mira e col sinistro battezza l’incrocio dei pali.

20′ Ammonito Bonanomi – Primo giallo del match all’indirizzo dell’autore del gol. Entrata in ritardo su Bakoune, ammonito.

24′ Occasione Colombo – Atalanta ad un passo dal bis! Scambiano Manzoni e Vlahovic, si inserisce Colombo che in area tenta il colpo da biliardo con la punta ma manda di un soffio a lato.

27′ Atalanta pericolosa a sinistra – Colombo si affida al cambio gioco per Bonanomi, che addomestica di testa e poi danza sul pallone. Premia la sovrapposizione di Armstrong, il cui cross viene arpionato da Raveyre.

30′ Pasticcia Tornaghi, si salva l’Atalanta – Camarda lavora un buon pallone a sinistra, poi scarica per Bonomi. Cross apparentemente innocuo, ma Tornaghi svirgola clamorosamente: stava per diventare buona per Cuenca, ma esce in presa bassa Pardel.

33′ Eletu cerca Camarda – Sventagliata lunga di Eletu a pescare Camarda in area: anche in questo caso traiettoria troppo profonda, esce Pardel e la fa sua.

34′ Cercato ancora Camarda – Ora è Malaspina ad inventare per Camarda, ennesimo pallone ingiocabile per l’attaccante che prova ad arrivarci ma è impreciso il suggerimento.

37′ Sbaglia tutto Nsiala, riparte l’Atalanta – Errore goffo del centrale del Milan che regala palla nell’impostazione alla Dea. Azione manovrata, Vlahovic va da Ghezzi a destra: traversone in area respinto di testa da Pellegrino.

38′ Occasione Tavanti – Punizione di Manzoni, Tavanti sbuca in area e colpisce ma trova sulla sua strada i guantoni di Raveyre.

41′ Ammonito Vlahovic – Gamba alta del 9 dell’Atalanta su Malaspina: intervento pericoloso, giallo anche per lui.

Atalanta Milan Primavera 1-0: risultato e tabellino

Rete: 19′ Bonanomi

Atalanta Primavera (3-4-2-1): Pardel; Tornaghi, Comi, Tavanti; Ghezzi, Colombo, Manzoni, Armstrong; Vavassori, Bonanomi; Vlahovic. All. Bosi. A disp. L. Sala, Obrić, Riccio, Chiggiato, Fiogbe, Ragnoli Galli, Jonsson, Martinelli, Capac, Cassa, Ramaj

Milan Primavera (4-2-3-1): Raveyre; Bakoune, Pellegrino, Nsiala, Bartesaghi; Eletu, Malaspina; Scotti, Cuenca, Bonomi; Camarda. All. Abate. A disp. Torriani, Bartoccioni, Parmiggiani, Liberali, E. Sala, Perera, Simmelhack, Cappelletti, Tezzele

Arbitro: Nicolini di Brescia

Ammoniti: 20′ Bonanomi, 41′ Vlahovic

