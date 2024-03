Assalto Chelsea a Dimash: 30 #milioni di euro più il #Grande flop

9 Mar 2024, 09:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

‘Blues’ a caccia di rinforzi sulla sinistra per la prossima stagione, questo lo scenario in cui potrebbe finire per trovarsi coinvolta l’Internazionale Nonostante gli oltre 700 milioni di euro investiti nelle ultime 2 annate, il Chelsea si sta rendendo ancora una volta protagonista di una pessima stagione. A testimoniarlo l’11esimo posto ricoperto attualmente dalla 11 titolari … Leggi tutto

