Asllani via dal #Milan AC Femminile? Tentazione oltreoceano per la svedese, due fattori decisivi

00:01,4 Apr 2024, MILANELLO.

Kosovare Asllani potrebbe lasciare il Diavolo Rossonero Femminile. Due le ipotesi oltreoceano per la svedese, i fattori decisivi Il calcio#mercato Diavolo Rossonero Femminile potrebbe salutare Kosovare Asllani in vista della prossima sessione estiva. Come riportato da Luca Maninetti è oggetto desiderio di diversi #club americani non solo San Diego e Kansas City. Non è l’unica giocatrice dei Diavoli Rossoneri […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Asllani via dal Diavolo Rossonero Femminile? Tentazione oltreoceano per la svedese, due fattori decisivi appeared first on Diavolo Rossonero News 24.