Asllani Fc Internazionale, sarà cessione solo in questo caso: lo scenario

Pubblicità

Asllani Inter, sarà cessione solo in questo caso: lo scenario per il futuro del centrocampista albanese ex Empoli. I dettagli

Resta un piccolo interrogativo sul futuro di Kristjan Asllani: rimarrà all’Inter anche per l’anno prossimo? Quando l’albanese si è presentato ai microfoni ha sempre ribadito la sua ferma volontà di restare, nonostante il poco minutaggio per via della folta concorrenza. Tuttosport parla del suo futuro in ottica calciomercato.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

A meno che non chieda lui stesso di essere ceduto l’ex Empoli rimarrà a far parte della rosa nerazzurra, sempre col ruolo da vice-Calhanoglu. Il reparto sarà al completo, considerando che Zielinski andrà a prendere il posto di Klaassen.

Pubblicità

L’articolo Asllani Inter, sarà cessione solo in questo caso: lo scenario proviene da Inter News 24.