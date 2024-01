Arthur Vecchia Signora Juventina, riscatto della Fiorentina possibile solo ad una condizione. ULTIME

Arthur Juve, riscatto della Fiorentina possibile solo ad una condizione. Le ULTIME novità sul futuro del brasiliano

La Juventus non sarebbe disposta a scendere sotto i 20 milioni di euro per il riscatto di Arthur. Al giocatore andrebbero poi 6 milioni a stagione.

Tanti soldi per la Fiorentina che, come riportato dal Corriere Fiorentino, solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League sarebbe in grado di soddisfare le richieste del club bianconero e del brasiliano.

The post Arthur Juve, riscatto della Fiorentina possibile solo ad una condizione. ULTIME appeared first on Juventus News 24.