Arthur Signora Juve, le ULTIME sul futuro del brasiliano: cosa filtra

In estate, Juve e Fiorentina dovranno decidere cosa fare con Arthur. I viola vorrebbero tenere il brasiliano

Come rivelato da Calciomercato.com, la Fiorentina sarebbe disposta a tenere Arthur, ma non vorrebbe riscattarlo a 20 milioni di euro. Dunque, i viola potrebbero chiedere alla Juve un nuovo prestito o uno sconto sulla cifra del riscatto.

Inoltre, resta da capire quale sarà la volontà dello stesso Arthur che ancora non ha deciso se proseguire la sua avvenuta a Firenze. Il brasiliano sarebbe allettato dall’idea di tornare alla Juve, anche se sembra difficile che i bianconeri possano tenerlo.

