Arthur #Juve, A.D. Giuntoli fissa il prezzo! Cosa trapela ufficiosamente 

13:19, 24 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Arthur tornerà alla Juve a fine stagione, ma Giuntoli punta a trovargli una nuova squadra. Il dirigente vorrebbe circa 15 milioni per cedere il brasiliano

Come rivelato da Calcio#mercato.com, Arthur non sarà riscattato dalla Fiorentina, il problema non è tanto legato ai 20 milioni stabiliti per il riscatto quanto al ricco ingaggio del brasiliano. Per questo motivo, il giocatore ex Barcellona, a giugno, tornerà alla Juve.

Dopodiché, Cristiano Giuntoli sarà chiamato a trovargli una nuova squadra e l’obiettivo sarebbe quello di incassare circa 15 milioni di euro. Su Arthur ci sarebbe gli occhi del Benfica, ma non sarebbe nemmeno da escludere l’ipotesi di un nuovo prestito alla Fiorentina. Quello che è certo è che sarà determinante sarà la volontà dello stesso brasiliano che dovrà decidere quale sarà la squadra migliore per il suo futuro.

