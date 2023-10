Arresti per Cannabis negli Stati Uniti: Un’Analisi dei Dati del 2022

Nel 2022, le forze dell’ordine negli Stati Uniti hanno effettuato oltre 227.000 arresti per violazioni relative alla cannabis, rispetto ai 219.489 arresti dell’anno precedente, secondo i dati forniti dall’Ufficio federale di investigazione (FBI). Di questi arresti, il 92% è avvenuto per possesso di cannabis. Tuttavia, tali cifre potrebbero essere sottostimate, poiché solo l’83% delle agenzie ha riportato i dati sugli arresti per il 2022, creando significative lacune nelle informazioni disponibili.

Nonostante una tendenza al ribasso nel numero totale di arresti legati alla marijuana a livello nazionale nel lungo termine, i dati mostrano che la cannabis rimane una priorità per le forze dell’ordine negli Stati Uniti. Il 30% di tutti gli arresti legati alla droga nel 2022 riguardava la cannabis, rivelando che, nonostante il crescente sostegno pubblico per la legalizzazione, la criminalizzazione della marijuana continua ad avere un impatto significativo sulla vita di centinaia di migliaia di cittadini americani.

Secondo il vicedirettore della NORML, Paul Armentano, la mancanza di dati completi è un problema preoccupante, specialmente in un periodo in cui molte persone, insieme agli ufficiali eletti a livello nazionale, stanno rivalutando le politiche sulla marijuana. Armentano ha sottolineato che nonostante le opinioni sempre più liberali sulla cannabis, il fatto che così tante persone continuino ad essere arrestate ogni anno per reati legati alla marijuana indica che la guerra alla droga, almeno per quanto riguarda la cannabis, è tutt’altro che conclusa.

Dal 2019 al 2020, gli arresti legati alla cannabis sono diminuiti del 36%, segnando un cambiamento positivo nella politica delle droghe. Tuttavia, nel 2020, più di 350.000 persone sono state comunque arrestate negli Stati Uniti per reati legati alla cannabis, secondo i dati dell’FBI, dimostrando che c’è ancora un lungo cammino da percorrere per garantire una politica sulle droghe giusta ed equa in tutto il paese.

Il dibattito sulla cannabis negli Stati Uniti continua ad evolversi, ma i dati del 2022 evidenziano che la questione della legalizzazione e della decriminalizzazione della cannabis rimane un argomento di interesse nazionale e richiede un’attenzione continua.