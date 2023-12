Arnautovic, occasione SPRECATA: i voti dei quotidiani alla sua partita

Inter-Bologna di Coppa Italia doveva essere la grande occasione per le seconde linee di mettersi in mostra. E, inevitabilmente, gli occhi erano puntati su Marko Arnautovic, chiamato a dare risposte importanti in attacco. Invece, l’austriaco è incappato in una serata nera.

La prestazione del centravanti nerazzurro non solo non ha convinto, ma lo ha visto anche protagonista negativo sul campo: le “chance d’oro fallite” sono state due, come ricorda La Gazzetta dello Sport, che non fa alcuno sconto al giocatore.

Più clemente il Corriere dello Sport, che prova quanto meno a sottolineare i suoi movimenti incontro ai compagni, per cercare di essere “un punto di riferimento”. Di fatto, però, gli highglights della sua partita sono solo la palla ciccata in avvio e il tiro a lato da buona posizione nel secondo tempo, sottolineati anche da Tuttosport.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 4.5 – “Memorabile solo il coro della curva, al ritmo della vecchia lambada. Ma con lui proprio non si balla: due chance d’oro fallite”.

Corriere dello Sport 5.5 – “Torna indietro per essere un punto di riferimento per i suoi compagni di oggi ma finisce per diventarlo anche per i suoi compagni di ieri. A inizio secondo tempo sbaglia un gol clamoroso”.

Tuttosport 5 – “Pronti via cicca un pallone in area ben servito da Lautaro, ma ancora più grave è l’errore di inizio ripresa quando spreca la chance del vantaggio”.

Passione Inter 5 – “Cicca una conclusione in area in avvio di gara. Ci mette la buona volontà, è utile da perno come appoggio ai compagni, ma non impensierisce mai davvero la difesa del Bologna. Grave l’errore a inizio secondo tempo: legittimo che non serva Lautaro, ma il secondo controllo è di troppo. Il tiro, pure peggio. Molto peggio”.