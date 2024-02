Arna: «Sono molto grato alla squadra e ai tifosi, ecco perché» #Intervista

Pubblicità

Marko Arnautovic ha pronunciato parole di gratitudine verso i suoi compagni di squadra oltre che lo staff tecnico e i tifosi

Marko Arnautovic ha parlato ai microfoni di TNT Sports dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atletico Madrid.

Pubblicità

Pubblicità

VITTORIA CONTRO L’ATLETICO – «Penso sia una vittoria assolutamente meritata, ora ci aspetta una altra sfida tosta a Madrid, sappiamo quanto siano bravi».

Pubblicità

PARTITA DI RITORNO – «Sappiamo che l’Atletico è un top team e cosa ci aspetta. Siamo pronti, proveremo a vincere».

LIBERAZIONE NEL GOL – «Sì i miei compagni sapevano che non è stato un periodo facile per me perché quando sei infortunato non è semplice. Sono molto grato alla squadra, allo staff e ai tifosi. Tutti all’Inter mi supportano, sono veramente felice di essere qui».

L’articolo Arnautovic: «Sono molto grato alla squadra e ai tifosi, ecco perché» proviene da Inter News 24.