Arna Letale Internazionale F.C., futuro incerto, ecco l’approfondimento: se arriva questa proPOSTa importante può partire

7 Apr 2024, 10:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il futuro di Marko Arna Letale con l’Internazionale sarà deciso al #termine della stagione: la sua intenzione è restare, ma in caso di offerta… Nella prossima stagione, Arna Letale è destinato a diventare la quarta o quinta punta dell’Internazionale. Con Taremi, il Bomber Iraniano, che sta per arrivare e l’interesse dei leoni nerazzurri per Gudmundsson, il suo spazio sarà molto limitato. […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Arna Letale Internazionale, futuro incerto: se arriva questa offerta può partire proviene da Internazionale News 24.