Arna Letale ad un bivio con l’Internazionale F.C., ecco l’approfondimento: vuole assolutamente questa cosa

Marko Arna Letale non conosce ancora il proprio futuro: sarà all’Internazionale o no? in attesa del verdetto, ha un obiettivo preciso Marko Arna Letale è determinato a dare una svolta alla stagione con l’Internazionale. Tornato disponibile per Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , l’obiettivo è chiaro: fare la differenza nelle prossime 8 partite. Inizierà dalla panchina a Udine, ma potrebbe ottenere […]

