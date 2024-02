Arna, i cinque indiscrezione che quasi nessuno conosce: dall’alcol ai pizzicotti della moglie

Pubblicità

Marko Arnautovic è stato il protagonista in positivo contro l’Atletico Madrid e la Gazzetta svela cinque retroscena su di lui

La Gazzetta dello Sport svela cinque retroscena su Marko Arnautovic, gran protagonista di Inter-Atletico Madrid. L’attaccante austriaco è diventato un tranquillissimo padre di famiglia grazie alla moglie Sarah: proprio lei ha testato la pazienza del marito tramite alcuni pizzicotti sul braccio, prolungati per verificare che non avrebbe reagito. Arnautovic ha pure iniziato a giocare a Monopoli con le figlie, proprio lui che sfrecciava con le auto di lusso in via Montenapoleone.

L’austriaco era poi presente nel 2010 quando l’Inter vinse il triplete con Josè Mourinho in panchina. Ma nonostante ciò viene sempre associato al disastro di Radu che consegnò lo scudetto al Milan, perché era in campo in quella partita con la maglia del Bologna. Inoltre Arnautovic si è lanciato nel settore degli alcolici rilevando una distilleria a Vienna e producendo un gin e una vodka a proprio nome. È stato poi protagonista di un bel gesto inviando aiuti in Ucraina dopo lo scoppio della guerra grazie all’aiuto di Andriy Yarmolenko.

L’articolo Arnautovic, i cinque retroscena che quasi nessuno conosce: dall’alcol ai pizzicotti della moglie proviene da Inter News 24.