Arna, Garlando: «Da brutto anatroccolo a cigno. Atletico tradito da…» #Intervista

Luigi Garlando ha commentato la prestazione di Arnautovic nel match di Champions League tra Inter e Atletico: l’analisi

Sulle colonne de La Gazzetta dello sport, Luigi Garlando torna sul successo conseguito dall‘Inter contro l’Atletico Madrid, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

INTER ATLETICO – Ora l’Atletico non pressa di più. E’ stato centrifugato e messo in scatola dal ritmo vorticoso di Barella e soci. Oblak smina un colpo di testa di Lautaro a colpo sicuro (32’). I cambi di Inzaghi hanno alzato i giri della giostra, mentre quelli di Simeone non incidono. Morata sempre prigioniero. Dumfries e Carlos Augusto imperversano. Frattesi strappa la palla della gloria al 34’, la serve a Lautaro che tuona su Oblak. Il Brutto Anatroccolo si avventa sul tap in e diventa Cigno: 1-0 Arnautovic, per sempre. Al Metropolitano sarà battaglia. L’Atletico, pur tradito dalle sue stelle, ha dimostrato comunque il suo valore di squadra. Ma ha toccato con mano che l’Inter è più forte e che fa male quando riparte. Giocherà con questo tarlo in testa. Quest’anno il Cholo non aveva ancora perso in Europa. Ha lasciato San Siro senza fare un solo tiro in porta. Come la Salernitana.

L’articolo Arnautovic, Garlando: «Da brutto anatroccolo a cigno. Atletico tradito da…» proviene da Inter News 24.